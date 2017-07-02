بالصور .. 5 وجهات صيفية للاعبي الخضر!

بعد موسم طويل وشاق لمحاربي الصحراء سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطني، اختلفت وجهات المحاربين في عطلاتهم الصيفية بين من فضّلوا تمضيتها في الوطن الأمّ على غرار رياض محرز، العربي هلال سوداني، رامي بن سبعيني ، وزين الدين فرحات، ومجموعة أخرى ممن فضلوا السفر إلى مختلف بلدان العالم لقضاء فترة الراحة قبل دق جرس الدوريات الأوروبية الكبرى خلال أوت المقبل.

زفان يستمتع بجزيرة "سانتوريني" اليونانية

فضل المدافع الدولي الجزائري "مهدي زفان" الإبتعاد عن ضغط الملاعب، والتهميش الذي يتعرض له من طرف المدرب الفرنسي "كريستيان غوركوف" الذي طالبه بالبحث عن فريق آخر خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، إلا أنّ "زفان" لا يبالي بمستقبله في الفترة الحالية، بعدما فضّل قضاء عطلته الصيفية بجزيرة "سانتوريني" اليونانية.

هني في مدغشقر وغزال مع ماندي إلى دبي

اختار الدولي الجزائري "سفيان هني" الاستمتاع بشلالات جزيرة "لاريونيون" الفرنسية التي تقع في المحيط الهندي شرق مدغشقر.

ورغم إنتهاء عقده مع فريق ليون الفرنسي الجمعة الماضية، إلا أن المهاجم الدولي الجزائري "رشيد غزال" لا يبالي بمستقبله الكروي، مفضلا ترك مهمة دراسة العروض لشقيقه "رشيد"، وقضاء عطلته الصيفية بصحراء دبي، رغم الحرارة الكبيرة التي تميّز هذه المنطقة خلال شهر جويلية الحالي.

وعلى منوال "غزال"، نشر "عيسى ماندي" مدافع ريال بيتيس الإسباني صورة جديدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (أنستغرام) خلال قضاءه عطلته الصيفية على شواطىء دبي الخلابة.

محرز "يفرّ" من ضغط الإنتقالات إلى تلمسان

فضّل الجناح الأيمن للمنتخب الوطني "رياض محرز" الإبتعاد عن ضغط الإعلام وعدم الحديث عن مستقبله بعد قرار مغادرته فريقه ليستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليقرر اللجوء إلى أعالي مدينة تلمسان وتحديدا في منطقة "بني سنوس"، حيث ظهر محرز في شريط فيديو وهو يداعب الكرة حافي القدمين بمسقط رأسه، وتوجيهه تسديدات قوية لأحد أقاربه أمام مدخل منزله المتواضع الذى يتواجد بأعالى "بنى سنوس" فى تلمسان.

"بن سبيعني" يظهر ببذلة الغوص في شواطئ العاصمة

نشر "رامي بن سبيعني" مدافع نادي "رين" الفرنسي، صورة جديدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (أنستغرام)، مرتديا "بذلة الغوص" بأحد شواطئ العاصمة التي إختارها كوجهة لقضاء عطلته الصيفية قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد في الدوري الفرنسي.

"فرحات" بـ "الجات سكي" في كاب جنات

على عكس أغلب اللاعبين الدوليين الذين فضلوا قضاء عطلتهم الصيفية خارج أرض الوطن، فضّل لاعب لوهافر الفرنسي "زين الدين فرحات" قضاء فترة الراحة بمسقط رأسه ببومرداس، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي أنستغرام مستعملا "الجات سكي" بشواطئ "كاب جنات".

"يوسف عطال" يختار تونس

يبدو أنّ المدافع الأيمن للمنتخب الجزائري يوسف عطال لم يصدق بعد أنه تلقى دعوة من طرف المدرب الإسباني للمنتخب الوطني للمشاركة في مبارتي "غينيا" و"الطوغو" السابقتين، بما أنّ لاعب بارادو يقضي عطلته الصيفية مرتديا قميص الخضر الذي شارك به مع الفريق الأول خلال جوان الفارط.

وظهر عطال بمسبح أحد الفنادق التونسية التي إختارها كوجهة له لقضاء عطلته الصيفية قبل الإنتقال إلى أوروبا الموسم المقبل.