بالفيديو .. أنصار الكناري يجددون مطالبتهم برحيل حناشي

احتشد أنصار الفريق الأصفر والأخضر بساحة الزيتون في المدخل الغربي لمدينة تيزي وزو، وانطلقوا في مسيرتهم الداعية لإخراج حناشي من بيت الفريق العتيد، حاملين شعارات "ارحل حناشي"، "تحيا شبيبة القبائل وليسقط حناشي" وغيرها، كما رددوا عدة هتافات إلى غاية وصولهم إلى شارع "ستيتي" أمام مقر سكن حناشي.

وتجمّع المحتجون هناك، قبل أن يتلو أحد المناصرين بيانا ندّد فيه المشجعون بالحالة التي آل إليها فريقهم العريق الذي أصبح يتخبط في مؤخرة ترتيب البطولة المحترفة الأولى، ويلعب على ضمان البقاء في آخر جولات كل موسم، بعدما كان وإلى وقت قريب، يتصدر منصات التتويج محليا وقاريا.

وطالب أنصار الفريق بضرورة رد إعتبار رهيبة لشبيبة القبائل، صاحبة الـ 27 لقبا بين المحلي والقاري، في أسرع وقت، والخطوة الأولى في نظر الغاضبين على رئيس الشبيبة، تتمثل في تعجيل إسقاط حناشي.