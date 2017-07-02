زطشي يقيل "كوسة" إثر زوبعة التصريحات

نشر موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا أكّد فيه توقيف "مسعود كوسة" والذي جاء فيه: "نظرا للتصريحات التي أدلى بها للصحافة، والتي شكلت خرقا لالتزام أعضاء المكتب الفيدرالي، قرر رئيس الفاف تنحية السيد مسعود كوسة من منصب رئيس اللجنة المركزية للتحكيم".

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة في حصة "فوتبول ماغازين"، كان "كوسة" أطلق النار على "مختار أمالو" المكلف بتعيين الحكام على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم، بسبب تدخله في صلاحياته.

وكان "زطشي" عيّن "كوسة" قبل أربعة أشهر رئيسا للجنة المركزية للتحكيم، لكن المُقال لم يباشر مهامه بسبب التكتلات التي يعرفها مبنى "دالي ابراهيم".