زيادة منتخبات المونديال يهدد مستقبل كأس القارات

لمّح السويسري "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الأحد، إلى إمكانية إلغاء بطولة كأس القارات مستقبلا بسبب البرمجة الكثيفة للإتحاد الدولي لكرة القدم.

ورغم إشادة إنفانتينو ببطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا، إلا أنه ما زال الاحتمال قائما في أن تكون هذه النسخة هي الأخيرة للبطولة في ظل تمديد حجم بطولة كأس العالم لتضم 48 منتخبا بداية من 2026 إضافة لنقل بطولة كأس العالم 2022 في قطر إلى فصل الشتاء الأوروبي.

وتابع: "سندرس موقف كأس القارات، ونتخذ القرار عندما نصل إلى نتيجة"، وأشار إنفانتينو إلى أنّ النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لم تتعرض للمشاكل التي كانت متوقعة قبل بداية البطولة، مثل غياب الاهتمام أو شغب المشجعين المتعصبين "الهوليغانز"، وما يتصل بالعنصرية والعنف.