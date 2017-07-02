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سعدي يحظى بفرصة جديدة رفقة كارديف

نشر يوم 2017/07/02 2235 0 كريم. تيغرمت سعدي يحظى بفرصة جديدة رفقة كارديف

استعاد نادي "كارديف سيتي" الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، خدمات الدولي الجزائري إدريس سعدي، مانحا إياه فرصة جديدة للبروز ضمن تشكيلة الفريق تحسبا للموسم المقبل 2017-2017، بعد خوضه تجربة ناجحة على شكل إعارة في نادي "كورتري" البلجيكي.

قرّر نادي "كارديف" منح فرصة جديدة لـ "سعدي"، ضمن صفوف الفريق من خلال استدعائه لخوض فترة التحضيرات الصيفية مع الفريق، مع إبقاء إحتمال إعادة إعارته لفريق آخر أو بيع عقده، في حال عدم تمكنه من إقناع مدرب الفريق نيل وارنوك، خلال فترة التحضيرت الصيفية.

وكان صاحب الـ25 عاما غادر نادي "كارديف" الموسم الماضي نتيجة تراجع مستواه بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، ليجد نفسه هذا الموسم أمام تحد جديد لإثبات استعادته لمستواه ضمن صفوف نادي "كارديف" الذي لازال مرتبطا معه بعقد إلى غاية جوان 2019.

 

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