"كابس" يسحق الزمالك بثلاثية ويخلط حسابات سوسطارة

نجح نادي "كابس يونايتد" الزيمبابوي، عصر الأحد، في الفوز على الزمالك المصري (3 – 1) في مباراة أقيمت بملعب "هراري" الدولي في زيمبابوي، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لكأس أبطال إفريقيا.

واللافت أنّ خسارة الزمالك أخلطت أوراق إتحاد العاصمة في المجموعة الثاانية التي يحتل صدارتها برصيد 8 نقاط، حيث يتوجب على أشبال المدرب البلجيكي "بول بوت" الفوز على الفريق الزيمبابوي أو التعادل على الأقل من أجل العبور إلى ربع المنافسة القارية.

وبانقضاء مباريات الجولة الخامسة، فإنّ اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي يتقاسمان الصدارة بثمان نقاط (مع أفضلية لسوسطارة في المواجهتين المباشرتين)، أمام كابس بست نقاط، ثم الزمالك بخمس نقاط.

وفي حال هزيمة الزمالك المصري أمام الأهلي الليبي في الجولة الأخيرة، وخسارة الإتحاد على أرضه أمام "كابس يونايتد"، فإنّ أبناء سوسطارة سيخرجون من المنافسة القارية، حيث سيحتل – حينها - الأهلي الليبي صدارة المجموعة بـ 11 نقطة، يليه "كابس يونايتد" في المرتبة الثانية بـ 9 نقاط.

يونس رزيق