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البرتغال يحل ثالثا في كأس القارات

نشر يوم 2017/07/02 227 0 كريم. تيغرمت البرتغال يحل ثالثا في كأس القارات

حلّ منتخب البرتغال لكرة القدم، عصر الأحد، في المركز الثالث لبطولة كأس القارات 2017 الجارية أحداثها بروسيا، بعد فوزه على المكسيك (2-1) في المباراة الترتيبية.

على ملعب كريستوفيسكي، عاد الفوز للبرتغال في الشوط الإضافي الأول الذي احتكم اليه المنتخبان بعد انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وتقدم منتخب المكسيك في الشوط الأول من المباراة بنيران صديقة، حيث سجل المدافع البرتغالي "لويس نيتو" ضد مرماه عن طريق الخطأ، ليعدل المخضرم "بيبي" النتيجة للبرتغال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. ولجأ الفريقان للتمديد الذي ابتسم لرفاق الغائب "رونالدو"، حيث أضاف "أندريه سيلفا" الهدف الثاني في مرمى المكسيك عن طريق ضربة جزاء.

وغاب النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عن هذه المباراة بعد حصوله على ترخيص من مسؤولي المنتخب البرتغالي لأسباب عائلية.

 

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