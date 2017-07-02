حمّار يراهن على التحفيزات للتتويج بالكأس التاسعة ويوزع أجرة شهرية على اللاعبين اليوم

سيدهم في سطيف للتفاوض مع الإدارة وبيع التذاكر اليوم

تراهن إدارة وفاق سطيف على عنصر التحفيزات للدفع بعناصر التشكيلة إلى مضاعفة المجهودات أمسية الأربعاء، من خلال تسوية جزء من المستحقات العالقة للاعبين، حيث ينتظر أن تصب اليوم أجرة شهرية في الحساب البنكي لكل لاعب، والرفع من معنويات رفقاء بدران ساعات قبل التنقل غدا الثلاثاء إلى العاصمة لحضور الموعد الهام، وكانت الإدارة قبل 3 أيام قد أقدمت على تسوية منحة التأهل إلى النهائي، حيث تلقى كل لاعب 50 مليونا، إضافة إلى التزامها بمباشرة عملية التسوية للجميع وإكمال بقية الأجور العالقة مباشرة بعد المباراة النهائية، في صورة تجسد حرص الإدارة على الرمي بالكرة في مرمى اللاعبين، وعدم ترك أي كبيرة وصغيرة لوضعهم في أفضل الظروف للعودة بالكأس التاسعة، خاصة أن عنصر التحفيز يبقى عاملا حاسما في مثل هذه المواعيد.

التذاكر حضرت ليلا وعملية البيع تنطلق صبيحة اليوم

تنطلق عملية بيع تذاكر المباراة النهائية لأنصار وفاق سطيف بداية من اليوم، على مستوى ملعب 8 ماي بداية من التاسعة صباحا، حيث تتكفل إدارة مركب 8 ماي بعملية البيع ووضعت كامل الأكشاك الستة على مستوى الملعب تحت تصرف الأنصار، وتبقى إدارة المركب مستعدة لفتح نقاط بيع إضافية في المدينة في حال لم تفِ الأكشاك التي تم فتحها بالغرض، وكانت إدارة المركب قد أرسلت ممثلا عنها أمس الأحد لجلب حصة أنصار الوفاق من التذاكر، 25 ألف تذكرة، والذي بقي ينتظر خروج التذاكر من المطبعة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل.

جرودي في العاصمة اليوم لتسليم قائمة الوفد الرسمي

ينتقل المدير الإداري رشيد جرودي اليوم، إلى العاصمة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التنظيمية للمباراة مع لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية، من خلال جلب حصة إدارة الوفاق من الدعوات على مستوى المنصة الشرفية وتحديد القائمة الاسمية لأعضاء الوفد المخول لهم الحضور في الملعب، والقائمة الرسمية المعنية بحضور مراسيم التتويج في نهاية المباراة للحصول على الميداليات، من لاعبين، أعضاء الطاقم الفني، الطبي والإداري، والتي بقيت طيلة النهائيات السابقة محل نقاشات واسعة بسبب اختيار وجوه لا علاقة لها بالفريق، إضافة إلى ترسيم اختيار القميص الذي ستلعب به التشكيلة.

«جيزي» يعيد سيناريو سوناطراك ويتراجع عن تمويل الفريق

بعد أكثر من 3 أشهر من المفاوضات والاتصالات، وبعد إقدام الفريق على وضع شعار المؤسسة على أقمصة اللاعبين منذ عدة مواجهات سابقة، لم تتمكن إدارة الوفاق من ترسيم توقيع العقد التمويلي المؤقت مع جيزي إلى نهاية الموسم، الذي كان الرئيس حمّار يراهن عليه كثيرا لتسوية مستحقات اللاعبين وبقي ينتظر فقط توقيع مسؤولي جيزي، من دون أن يحدث ذلك، ليعيد إلى الأذهان سيناريو العقد التمويلي مع شركة سوناطراك، حيث حمل الفريق شعار الشركة طيلة منافسة رابطة الأبطال من دون تحصيل سنتيم واحد.

حمّار يعفي سنساوي من منصب أمين المال ويحضّره لخلافته

يعرف المكتب المسير للفريق الهاوي لوفاق سطيف، بعض التعديلات التي قرر الرئيس حمّار إحداثها، بعد أن طلب من عضو المكتب المسير والمستقيل من رئاسة الجار اتحاد سطيف، التكفل بمنصب أمين المال وتعويض حسان سنساوي، على أن يتم ترسيم هذه التغييرات عقب مباراة النهائي، والتي تأتي في إطار الخطوات التي يقوم بها الرئيس حمّار لتحضير خليفته على رئاسة النادي الهاوي، وهو ما كنا قد أشرنا إليه خلال فترة إعلان حمّار عن ترشحه لرئاسة الرابطة، حيث يضع ثقة تامة في سنساوي لتحضيره رئيسا خلفا له تحسبا لأي طارئ.

سيدهم في سطيف وباشر جولة نهائية من المفاوضات

حل الوسط الهجومي لاتحاد بلعباس سيدهم، أمس، على مدينة سطيف التي وصلها في الأمسية، حيث وجد أعضاء الإدارة بقيادة الرئيس حمّار في انتظاره، ليباشر جلسة من المفاوضات بمكتب الرئيس وعلى انفراد، في أمسية متأخرة أمس، في انتظار الكشف عن نتائج هذه الجلسة اليوم، ويبقى الأكيد أن ترسيم توقيعه يتأجل إلى ما بعد الموعد النهائي، وكان اللاعب سيدهم قد منح موافقته لتدعيم صفوف التشكيلة منذ فترة.

خليفة زيتي مصدر قلق الطاقم الفني

لازال الطاقم الفني لم يفصل في هوية اللاعب الذي سيعوض الظهير الأيمن زيتي المعاقب على مستوى الجهة اليمنى من الدفاع، ولازال الطاقم الفني في مرحلة تجريب عدة متغيرات خلال المباريات التطبيقية، بين إشراك المدافع الشاب بوشار على الجهة اليمني ومن ثم الحفاظ على ربيعي في وسط الميدان الدفاعي رفقة آيت واعمر، أو تحويل الشاب ربيعي إلى الجهة اليمنى ومنح الفرصة لوسط الميدان الشاب العمري للدخول أساسيا في الوسط الدفاعي، وضمان النزعة الهجومية للشاب ربيعي على الجهة اليمنى، والمغامرة بتواجد 3 لاعبين يساريين في الوسط، كل من جابو، العمري وآيت واعمر.

ماضوي يبرمج التدريبات في الرابعة والنصف

سارع الطاقم الفني إلى برمجة التدريبات في نفس توقيت مباراة النهائي، بداية من الرابعة والنصف، منذ حصة أمس، من أجل تعويد لاعبيه على نفس الأجواء التي ستجري فيها المباراة، لكن تراجع درجات الحرارة والبرودة التي تميز المنطقة هذه الأيام أفسدت حساباته وستواصل التشكيلة التدرب اليوم وخلال الحصة الأخيرة غدا في العاصمة في نفس التوقيت.