ألمانيا تفوز بكأس القارات على حساب الشيلي

تمكن بطل العالم المنتخب الألماني من الظفر بكأس القارات مساء اليوم الأحد، على حساب بطل أمريكا الجنوبية المنتخب الشيلي بنتيجة هدف لصفر، في المواجهة التي جمعتهما بملعب كريستوفسكس في روسيا .

وسبق للمنتخبين وأن تعادلا بهدف لمثله في الدور الاول للبطولة، ما جعل التكهنات تكون صعبة شيئا ما، إلا أن الخبرة الألمانية صنعت الفارق رغم عدم مشاركته بأغلب نجومه التي فضل كلوب إراحتها للمواعيد القادمة .

هذا وتمكن ظهر اليوم المنتخب البرتغالي من إحتلال المركز الثالث في البطولة على حساب المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف واحد.