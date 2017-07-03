مصطفى غربال حكما لنهائي كأس الجمهورية

حسب بيان نشره الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، سيدير "غربال" النهائي المرتقب بمساعدة كل من الحكمين المساعدين "سمير بعيود" و"بوعبد الله عوماري"، فيما وقع الإختيار على الحكم عبد الرزاق حلالشي، ليكون حكما رابعا في نهائي السيدة الكأس.