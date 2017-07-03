بالصور .. نفاذ تذاكر النهائي في وقت قياسي

منذ الثالثة صباحا، اصطف الآلاف من أنصار ناديي شباب بلوزداد ووفاق سطيف أمام شبابيك بيع التذاكر، للظفر بتذاكر عرس الأربعاء (16.30 سا) بملعب 5 جويلية الأولمبي، وجنّدت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من 400 شرطي لتأمين محيط ملعب 20 أوت بالعاصمة، وتخفيف الإزدحام المروري.

في المقابل، طرحت إدارة وفاق سطيف 25 ألف تذكرة للبيع عبر 6 نقاط مختلفة، فيما كانت حصة الأسد بملعب 8 ماي 1945 بـ 14 ألف تذكرة، بالإضافة إلى القاعة المتعددة الرياضات بالعلمة، ملعب "عين آزال"، ملعب "عين ولمان"، القاعة المتعددة الرياضات "عين الكبيرة "، وملعب بوقاعة.