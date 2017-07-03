رضا ماتام.. الكأس وفية للوفاق وستبقى

لدى استضافته في تليفزيون النهار، أشار الفنان اليساري الذي لعب لوفاق سطيف وشباب بلوزداد في تسعينيات القرن الماضي، إلى أنّ النسر الأسود تربطه علاقة وطيدة بالسيدة الكأس منذ فجر الجزائر المستقلة، حين هزم "ترجي مستغانم" (2 – 1) في النهائي المُعاد مساء 24 أفريل 1963 بملعب 20 أوت في العاصمة.

وأبدى ماتام تفاؤلا بحسم تشكيلة "ماضوي" لحوار الأربعاء.

وفي حديثه عن علاقة وفاق سطيف بكأس الجمهورية التي نالها النسور في ثماني مناسبات، اعتبر "ماتام" أنّ هناك علاقة خاصة تجمع الوفاق بالمنافسة الأكثر شعبية، حيث فضّلت هذه الأخير اللونين الأبيض والأسود في نهائيات 1963، 1964، 1967، 1968، 1980، 1990، 2010، 2012.

وعلى ضوء ما تقدّم، يتوقع "ماتام" أن تبقى الكأس وفية لعاداتها مع الوفاق، خصوصا مع عزم زملاء "عبد المؤمن جابو" على تكريس هذا التقليد، ومنح الثنائية لـ "الكحلة والبيضاء".