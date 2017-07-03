بالفيديو... محرز وبلومي يداعبان الكرة

بساحة أحد المنازل، ظهر النجمان وهما يقومان بتبادل الكرة بطرق فنية، كما أبرز (الفيديو) رياض محرز وهو يداعب الكرة حافي القدمين، على منوال "الفيديو" الأخير الذي تم تداوله قبل 96 ساعة.

وأفيد أنّ محاورة محرز – بلومي الكروية، أتت على هامش تكريم جمعية "راديوز" لنجم نادي "ليستر سيتي" الانجليزي.

وكان "بلومي" شدّد قبل أسبوع، على أنّ "محرز" هو خليفته، في اعتراف رمزي من صاحب الكرة الذهبية الإفريقية (1981) بعلو كعب بطل انجلترا وأحسن لاعب في القارة السمراء (2016).

وتزامن نشر الفيديو إياه مع آخر الأخبار الصادرة من إنجلترا والتي أفادت أنّ "محرز" اتفق بشكل نهائي مع إدارة الأرسنال، في انتظار إعلان الخبر بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، حسب ما نقلته صحيفتي "دايلي ستار" و"ميرور".

وأتت هذه الصفقة جاء بعد تضييع الأرسنال لصفقة "ليمار" لاعب جمعية موناكو، بعدما أكدت إدارة فريق الإمارة لمسؤولي المدافع أنّ اللاعب المذكور ليس للبيع، ما دفع إدارة المدفعجية للإسراع في إتمام الإتفاق مع رياض محرز.