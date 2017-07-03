بورصا سبور التركي يدخل سباق التعاقد مع غزال هذا الصيف

دخل نادي بورصا سبور التركي سباق التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كشفت التقارير الإعلامية التركية الصادرة أمس الإثنين، أن بورصا سبور وضع غزال على رأس أولوياته تحسبا لضمه مجانا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريقه ليون الفرنسي، أين يسعى النادي التركي لاستغلال عدم توصل الدولي الجزائري لأي اتفاق رسمي مع مختلف الأندية التي تتهافت من أجل الاستفادة من خدماته، وضمه إلى صفوفه بداية من الموسم الكروي المقبل، وانضم بورصا سبور إلى قائمة الأندية التركية التي تتنافس على التعاقد مع صاحب الـ25 عاما، وعلى رأسها نادي بيشكتاش الذي يعول على لعب آخر أوراقه لخطف اللاعب، خصوصا ما تعلق بالجانب المالي، بعدما أشارت وسائل إعلام المحلية إلى أن مسؤولي بيشكتاش يستعدون لإغراء غزال بأجرة سنوية كبيرة لحسم الصفقة وقطع الطريق على بقية الأندية التي تستهدفه، في صورة فنربخشه الذي يستخدم ورقة زميله السابق في ليون الفرنسي والمنتقل حديثا إلى النادي، ماتيو فالبوينا، من أجل إقناعه باللحاق به في فنربخشه لتشكيل ثنائي ناري في الخط الأمامي للفريق، بداية من الموسم القادم. من جهته، يسعى شقيق اللاعب ووكيل أعماله، الدولي الجزائري السابق عبد القادر غزال، إلى نقل موكله إلى الدوري الإيطالي الذي يملك علاقة جيدة بمختلف أنديته، أين يتواجد غزال على رادار ناديي روما وميلان، اللذين دخلا في مفاوضات رسمية معه في الأسابيع القليلة الماضية للظفر بتوقيعه، خصوصا بالنسبة للنادي الثاني الذي يصر على خدماته مقارنة بنادي العاصمة الإيطالية، الذي وضعه مؤخرا كخيار بديل بعدما اقتنع بصعوبة ضمه، ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام الأندية الانجليزية بالتعاقد مع مهاجم الخضر.