غولام يوافق على تجديد العقد مقابل 1.8 مليون أورو سنويا و200 ألف أورو امتيازات

وافق الظهير الأيسر الدولي الجزائري فوزي غولام، على تجديد عقده مع فريقه نابولي الإيطالي لسنوات إضافية، مقابل أجرة سنوية تبلغ 1.8 مليون أورو، إضافة إلى 200 ألف أورو سينالها اللاعب كامتيازات وعلاوات، لتصل أجرته السنوية إلى حدود مليوني أورو، وهي الأجرة الوسطية بين مطالب وكلاء أعمال غولام الذين اشترطوا في بداية الأمر حصوله على مليونين ونصف مليون أورو موازاة مع عرض نابولي الأول الذي لم يتعد المليون ونصف المليون أورو سنويا، حيث كشفت شبكة «راي» الإيطالية أن وكيل أعمال الدولي الجزائري، خورخي مينديز، يتواجد في مفاوضات يومية مع الرئيس «أوريليو دي لورينتيس» لحسم الأمور وغلق الملف نهائيا بعد مسلسل دام أكثر من سنة كاملة، فشل فيها الطرفان في التوصل إلى أرضية اتفاق لتجديد العقد، وهي الوضعية التي وضعت غولام على مشارف مغادرة نادي الجنوب الإيطالي مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن تنقلب الأمور نظرا لرغبة كل طرف في مواصلة المغامرة معا ويتم التوصل إلى الاتفاق المذكور.

هذا وأكد ذات المصدر أن غولام منتظر بمقر النادي، «كاستل فيلتورنو»، في الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقده الجديد الذي لم يتم الفصح عن مدته، بعد الاتفاق على كل الأمور والبنود، رغم أن شبكة «راي» أشارت إلى أن مشكلا وصفته بالبسيط يتوقع أن يتم حله في الساعات المقبلة، لايزال محور المفاوضات بين مينديز و«دي لورينتيس»، ويتعلق ببند الشرط الجزائي في العقد الجديد، والذي تبلغ قيمته، وفق اقتراح الرئيس، 30 مليون أورو، وهو ما يرفضه الظهير الأيسر للخضر ووكيل أعماله ويشترطان تخفيضه حتى تبقى فرص غولام كبيرة في الانتقال نحو ناد أكبر في المواسم المقبلة من دون التخوف من عزوف الأندية عن التقدم بعروض رسمية بسبب قيمة الشرط الجزائري.