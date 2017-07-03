شباب بلوزداد يحفز لاعبيه بمنح المباريات وأجرة شهرية قبل النهائي.. وحامية يحدث طوارئ

حفّزت إدارة شباب بلوزداد، بقيادة الرئيس محمد بوحفص، أمس، لاعبي الفريق ماليا، قبل الموعد الهام الذي ينتظرهم غدا في نهائي كأس الجمهورية أمام وفاق سطيف، على أمل التتويج بالكأس السابعة في تاريخ النادي، وذلك بعدما قام مسؤولو الفريق بمنحهم أجرة شهرية إضافة إلى منح المباريات المتأخرة التي يدينون بها، سواء الخاصة بالبطولة أو الكأس، والتي بلغت 7 منح كاملة، كان قد طالب بها زملاء بوعزة مؤخرا وأصروا على تسلّمها قبل موعد النهائي، مما أحدث طوارئ آنذاك في بيت الشباب الذي عاش في الأيام القليلة الماضية على صفيح ساخن، مما جعل بعض المحبين والمقربين منه يعملون جاهدين على توفير السيولة المالية اللازمة ومساعدة الرئيس بوحفص على إنهاء المشكل المالي مؤقتا، حيث علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن إدارة الفريق ضخت الأموال في أرصدة اللاعبين مساء أمس، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع معنويات اللاعبين كثيرا قبل النهائي وتنهي الفتنة التي أحدثتها الأزمة المالية.

من جهة أخرى، أحدث خبر غياب هداف الفريق، المهاجم أمين حامية، عن النهائي بعد أن عاودته الإصابة على مستوى الركبة، طوارئ في البيت البلوزدادي ومحيط الفريق، رغم أن الطاقم الفني كان يعلم مسبقا باستحالة الاعتماد عليه وأسقط اسمه من حساباته مسبقا، أين أعلن الطاقم الطبي سهرة أول أمس عن خبر غيابه الرسمي عن النهائي، مما جعل الأنصار يتحسرون على غيابه خصوصا وأن الآمال كانت معلقة عليه لهز شباك الوفاق، وهي المهمة التي ستوكل للمهاجم عريبي، الذي سيعتمد عليه المدرب بادو زاكي أساسيا كرأس حربة.

وفي سياق منفصل، واصلت، أمس، التشكيلة البلوزدادية التي تتواجد في تربص مغلق بفندق «الهاني» بالمحمدية، تحضيراتها تحسبا لنهائي الكأس، أين أجرت حصة تدريبية مساء في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بمركز سيدي موسى، ركّز فيها الطاقم الفني على الجانب الفني لوضع آخر الرتوشات على طريقة اللعب والتشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه للإطاحة بالوفاق في النهائي، الذي سيشهد عودة المدافع الأيمن عبد الكريم نمديل بعد تعافيه كليا من الإصابة التي تعرض لها خلال داربي الحراش، وحرمته من خوض اللقاءات الأخيرة، أين سيحجز مكانته بصفة رسمية في قائمة 18.

25 ألف تذكرة نفدت مساء أمس.. البيع وسط إجراءات أمنية مشددة واعتقال أصحاب السوق السوداء

نفدت التذاكر التي خصصتها لجنة منافسة الكأس لأنصار شباب بلوزداد المقدرة بـ25 ألف تذكرة، بصفة كلية مساء أمس، بعد أن تم طرحها للبيع على مستوى أكشاك ملعب 20 أوت بالعناصر منذ الساعة السادسة والنصف صباحا، وهي العملية التي أشرف عليها شخصيا الرئيس بوحفص وجرت في ظروف جيدة ووسط تعزيزات أمنية مشددة من مصالح الأمن، التي عملت على ضمان تنظيم محكم خلال البيع، سواء في الخارج وسط الأنصار الذين اصطفوا في طوابير طويلة لساعات، أو داخل الأكشاك بالحرص على مراقبة عملية البيع لتفادي تسريب التذاكر.

هذا وقامت المصالح الأمنية التي سهرت على ضمان السير الحسن لعملية البيع، باعتقال بعض الأنصار، متلبسين بإعادة بيع التذاكر في السوق السوداء خارج الأطر القانونية، بسعر وصل إلى 800 دينار، قبل أن يتم تحويلهم لمراكز الشرطة وإعداد محاضر لهم وتحوليهم للعدالة للفصل في قضيتهم، حسبما كشفته مصادر «النهار».

تجدر الإشارة إلى أن عملية البيع جرت في ظروف جيدة عكس المرات السابقة ومن دون أي تجاوزات بفضل المخطط الأمني.

بوحفص يمثّل الشباب اليوم في حفل المديرية العامة للأمن الوطني

ستحضر إدارة الشباب، صباح اليوم، ممثلة في الرئيس بوحفص، حفل جائزة الروح الرياضية الذي ستنظمه المديرية العامة للأمن الوطني ويشرف عليه شخصيا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، على شرف منشطي كأس الجمهورية بالمدرسة العليا للشرطة، وذلك بعد الدعوة التي تلقتها الإدارة من طرف الجهات المعنية واستحسنتها كثيرا، خصوصا وأنها تقدّر العمل الكبير الذي تقوم به السلطات الأمنية خدمة للرياضة الجزائرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.

شوارع العاصمة تعيش الحدث والأنصار أنهوا تحضيراتهم للنهائي

تعيش مختلف شوارع الجزائر العاصمة، هذه الأيام، وبالخصوص معاقل أنصار شباب بلوزداد، الحدث، بعدما أنهى أنصار الشباب تحضيراتهم للنهائي، والتي باشروها منذ التأهل إلى نصف النهائي، بعد إطلاقهم حملة خياطة الرايات العملاقة وتعليقها في مختلف أحياء العاصمة، والتي بلغت رقما قياسيا وصل لحوالي 200 راية، لتكتسي العاصمة باللونين الأحمر والأبيض، حيث تشهد أحياء بلوزداد، الرويسو، المدنية، الجزائر الوسطى، القبة، المرادية ومختلف الأحياء التي تتواجد فيها قاعدة كبيرة لأنصار الشباب، احتفالات عارمة تحضيرا للعرس الكروي، على أمل معانقة الكأس السابعة، وهي الاحتفالات التي تدوم لساعات متأخرة من الليل.

بوحفص لـ«النهار: «سوّينا مستحقات اللاعبين وعملية بيع التذاكر جرت في ظروف جيدة»

أكد رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص، أن إدارة الفريق قامت بتسوية بعض مستحقات اللاعبين العالقة قبل النهائي، ووفت بوعدها الذي قطعته عليهم مؤخرا، لوضعهم في أفضل الظروف من أجل حصد الكأس السابعة، وأوضح بوحفص في تصريح خص به «النهار»، أمس، أن عملية بيع التذاكر لأنصار الشباب جرت في ظروف جيدة ووسط تنظيم محكم، ساهم فيه رجال الأمن، حيث قال في هذا الصدد: «قمنا بتسوية جزء من مستحقات اللاعبين مثلما سبق وأن وعدنا به، حيث قمنا بضخ أجرة شهر في أرصدة اللاعبين ومنح جميع المباريات العالقة»، وأضاف: «عملية بيع التذاكر جرت في ظروف جيدة وتنظيم محكم بفضل المساهمة الكبيرة للجهات الأمنية، وعليه تم بيع جميع حصة التذاكر التي تم تخصييها لأنصارنا والمقدرة بـ25 ألف تذكرة».