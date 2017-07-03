وفاق سطيف ينهي تحضيراته للنهائي في مكان سرّي والوالي يطالب بالكأس التاسعة

الأنصار يحضّرون لتنقل تاريخي إلى العاصمة بداية من اليوم

عرف موعد فتح الشبابيك المخصصة لبيع التذاكر الخاصة بأنصار وفاق سطيف، حضور غفيرا منذ الصباح الباكر، أمس، حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام ملعب الثامن ماي، أين تم افتتاح 6 شبابيك لم تكن كافية لاستقبال كل الأعداد الحاضرة، حيث لم تنفع الإجراءات الأمنية التي عرفتها عملية بيع التذاكر في تفادي المناوشات والملاسنات جعلت الكثير ينسحب من الإرهاق، ويفضل شراء التذاكر من السوق الموازية التي استفادت من الوضعية، حيث ارتفع سعر التذكرة إلى 1000 دج، وهو نفس السيناريو الذي عرفته بقية نقاط البيع عبر البلديات الكبرى، على غرار العلمة، عين ولمان، عين آزال وبوڤاعة، وهو ما يوحي بتنقل ضخم للأنصار إلى ملعب 5 جويلية لمساندة رفقاء جابو.

التعداد وقف عند كثافة الجمهور قبل التنقل إلى العاصمة أمس

وقف اللاعبون عند كثافة الطلب على التذاكر وما عرفته عملية بيع التذاكر من أحداث، خاصة أن عملية البيع تمت على مستوى ملعب 8 ماي، حيث كان التعداد يجري آخر حصة تدريبية فوق أرضية ملعب 8 ماي، والتي جرت في غياب الجمهور، وهي الصورة التي أكدت للاعبين مدى ثقل المسؤولية التي تقع على عاتقهم وضرورة إسعاد جحافل الأنصار التي ستكون حاضرة في مدرجات ملعب 5 جويلية، حيث تعمّد الطاقم الفني إطلاع اللاعبين على عملية بيع التذاكر لبداية التركيز على المباراة، لحظات قبل التنقل إلى العاصمة زوال أمس، بعد مأدبة الغداء.

الأنصار يحضّرون لتنقل تاريخي للعاصمة

يحضّر أنصار وفاق سطيف لتنظيم تنقل تاريخي إلى العاصمة، بداية من صبيحة اليوم الثلاثاء، وعكس النهائيات الثمانية السابقة، حيث تعرف العاصمة تدفقا لا ينتهي للأنصار تشير كل المعطيات إلى أن التنقل هذه المرة سيكون تاريخيا، بالنظر إلى الأعداد المعتبرة التي ستكون حاضرة في ملعب 5 جويلية واستعمال كامل وسائل النقل، بعد ترسيم كراء أكثر من 50 حافلة، قطارين بسعة أكثر من 3 آلاف مناصر، إضافة إلى السيارات، بعد أن أنهى الجميع الحجز، وقد حرصت اللجنة المكلفة بالتنظيم على إطلاق حملة تحسيسية وسط الأنصار من خلال توزيع منشورات تطالب الأنصار بعدم استعمال السرعة ومخطط كامل لمكان تواجدهم وتحذيرهم من الألعاب النارية.

الوالي يزور اللاعبين ويطالبهم بالكأس التاسعة

حرصت السلطات المحلية قبل مغادرة التعداد مدينة سطيف تجاه العاصمة، على توجيه خطاب تحفيزي للاعبين، حيث كان الوالي ناصر معسكري حاضرا على هامش الحصة التدريبية لأمسية أول أمس الأحد، أين تحدث مطولا إلى رفقاء بدران وأوصل رسالة مفادها أن جميع سكان الولاية يراهنون عليهم لإسعادهم، وطالب الوالي بجلب الكأس التاسعة، فيما كانت الإدارة أمس قد ضخت أجرة شهرية في الحسابات البنكية لكل لاعب، فيما تأجل وصولها إلى الحساب البنكي إلى ما بعد المباراة، وهو ما تفهمه رفقاء آيت واعمر الذين دخلوا مرحلة التركيز على المباراة.

ماضوي يختتم التحضيرات اليوم في العاصمة بعيدا عن الأنظار

يضع الطاقم الفني للوفاق أمسية اليوم، اللمسات الأخيرة على التحضيرات استعدادا لموعد الغد، بعيدا عن الأنظار، بعد أن تم التكتم عن مكان إجراء الحصة التدريبية تجنبا لحضور الجمهور، الذي قد يفرض ضغطا سلبيا على رفقاء خذايرية ساعات قليلة قبل موعد المباراة، حيث سيقف الطاقم الفني عند مدى جاهزية لاعبيه قبل الفصل النهائي في التشكيلة الأساسية التي سيكشف عنها مع موعد الاجتماع الفني صبيحة المباراة، مع برمجة سلسلة من ركلات الترجيح وضبط الخماسي الذي سيتكفل بتنفيذها تحسبا لانتهاء اللقاء بالتعادل.

أنصار الوفاق في العاصمة يحرمون من التذاكر

لم يتحصل الأنصار القاطنون في العاصمة من حصتهم من التذاكر، بعد أن تم جلب كامل الحصة إلى مدينة سطيف، مما جعل بعضهم يتصلون بأصدقائهم في سطيف لاقتناء تذاكر لهم، فيما لجأ البعض الآخر إلى السوق السوداء لاقتناء تذكرة.

توزيع الدعوات على اللاعبين القدامى يحدث فتنة

عرفت عملية توزيع الدعوات على اللاعبين القدامى خلافات بين الأجيال المتعاقبة على الفريق، خاصة أن عدد الدعوات جد محدود، في وقت أن أكثر من 50 لاعبا من القدامى يرغب في حضور المباراة النهائية، وهو ما أحدث فتنة، ولم تجد إدارة الرئيس حمّار من وسيلة لإرضاء الجميع سوى تكليف أحد الوجوه القديمة بتوزيعها وتحميله مسؤولية الانتقادات التي تطاله من الغاضبين.

زيتي يعاقب بمواجهتين والوفاق يغرم ماليا

سلطت لجنة الانضباط غرامة مالية تقدر بمبلغ 4 ملايين سنتم في حق وفاق سطيف، بسبب تقرير حكم مواجهة نصف النهائي أمام مولودية الجزائر، وسوء سلوك الفريق خلال المباراة، كما سلطت عقوبة مواجهتين على الظهير الأيمن خثير زيتي بسبب خروجه بالبطاقة الحمراء.