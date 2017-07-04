حافلة أنصار اتحاد العاصمة تتعرض لاعتداء في تونس واصابة سائقها بطعنة خنجر

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام تونسية، فإن حافلة أنصار الاتحاد تعرضت للاعتداء من قبل مواطنين تونسيين وقت عودتهم من الأراضي التونسية إلى الجزائر، حيث باغت مجموعة من الشاب الأنصار خلال توقف حافلتهم في الطريق السريع بمنطقة السيجومي بسبب الإزدحام المترتب عن أشغال الصيانة ورحوا يرشقون الحافلة بالحجارة والقارورات، بالإضافة إلى إقدام أحد المعتدين على توجيه طعنة خجر لسائق الحافلة على مستوى الرقبة ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى أين خضع لعملية جراحية طارئة.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد واجه فريق أهلي طرابلس الليبي بمدينة صفاقس التونسية لحساب الجولة الخامسة من دوري المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي عرفت تنقل قياسي لجماهير سوسطارة إلى تونس خلال الأسبوع الفارط.