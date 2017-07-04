المدير العام للأمن الوطني: " مهما كانت النتيجة في مباراة الغد فإن الروح الرياضية هي التي تفوز"

و أكد "عبد الغني الهامل "،مساعي فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لترسيخ الروح الرياضية في الوسط الكروي الجزائري ونبذ العنف من ملاعبنا قائلا: " إنه لشرف كبير للمديرية العامة للأمن الوطني أن تنظم هذا الحفل الرياضي الذي يبقى هدفه الأساسي ترسيخ المنافسة الشريفة بين الرياضيين، وترسيخ مفهوم العمل الجواري لأبعد أعماقه ونبذ العنف من ملاعبنا، ولما لا تكون محطات للملاقاة ما بين الرياضيين، في أجواء مفعمة بالمحبة والأخوية".

وأضاف الهامل على لسان "أبو بكر أبو أحمد : "لقد دأبت مؤسستنا على توفير كل الوسائل لغرس الروح الرياضية في وسط المنافسين، وهذا ما يستدعي حضور العقل السليم في الجسم السليم لتنتهي كل مبارياتنا بالروح الرياضية ".

وأردف قائلا: "مهما كانت النتيجة في مباراة الغد فإن الروح الرياضية هي التي ستكون فائزة، ولن نترك مجالا للمشاحنة في قلوبنا من لاعبين، مسؤولين وحتى الأنصار".

واختتمت رسالة اللواء عبد الغني الهامل قائلا: "المديرية العامة للأمن الوطني لن تتوانى في مرافقة النشاطات الرياضية في كل محافلها، والتصور ذاته منبثق من السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي جعل صلب اهتماماته النهوض بالرياضة الجزائرية وتدعيمها بالمعدات والتجهيزات الرياضية، وتماشيا مع هذه المنهجية الحكيمة أقرت المديرية العامة للأمن الوطني إنشاء جائزة الروح الرياضية، كما أتمنى من أنصار الفريقين ومسؤوليهما تمتيعنا بصورة عالية من الأخلاق الرياضية، بعيدا عن كل ما من شأنه تعكير هذا العرس الكروي، وهنيئا مسبقا لمن ستبتسم له الكأس هذا الموسم، وشعارنا دوما الرياضة ليست لحصد الكؤوس وإنما لتهذيب النفوس ".