زطشي يواجه الصحافة لأول مرة منذ انتخابه في مارس الماضي

وستكون الندوة الصحفية، بمناسبة إسدال الستار عن فعاليات البطولة المحترفة لموسم 2016-2017، ومنافسة كأس الجمهورية، التي ستختتم، مساء الغد الأربعاء، بنهائي مثير يجمع فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

وسيتطرق، خير الدين زطشي، خلال مؤتمره الصحفي لبرنامجه العملي خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى حصيلة 100 يوم من العمل على رأس أعلى هرم في كرة القدم الجزائرية.

ويعتبر المؤتمر الصحفي المقبل لخير الدين زطشي، الأول من نوعه منذ توليه زمام الأمور في مبنى دالي ابراهيم منذ إنتخابه يوم 20 مارس من العام الجاري.