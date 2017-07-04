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زطشي يواجه الصحافة لأول مرة منذ انتخابه في مارس الماضي

نشر يوم 2017/07/04 5987 0 يونس رزيق زطشي يواجه الصحافة لأول مرة منذ انتخابه في مارس الماضي
يعقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ندوة صحفية، يوم السبت 8 ماي، بداية من الساعة الـ 11 صباحا، بقاعة المؤتمرات "عمر كزال" بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وستكون الندوة الصحفية، بمناسبة إسدال الستار عن فعاليات البطولة المحترفة لموسم 2016-2017، ومنافسة كأس الجمهورية، التي ستختتم، مساء الغد الأربعاء، بنهائي مثير يجمع فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

وسيتطرق، خير الدين زطشي، خلال مؤتمره الصحفي لبرنامجه العملي خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى حصيلة 100 يوم من العمل على رأس أعلى هرم في كرة القدم الجزائرية.

ويعتبر المؤتمر الصحفي المقبل لخير الدين زطشي، الأول من نوعه منذ توليه زمام الأمور في مبنى دالي ابراهيم منذ إنتخابه يوم 20 مارس من العام الجاري.

 

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