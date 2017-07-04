شهامة الجزائريين تعرضهم لإعتداء وحشي في تونس

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه إثر مرور حافلتان تقلان مناصري اتحاد العاصمة، أمس الإثنين، عمد مجموعة من الشبان قاطني حي الزهور على رشق احدى الحافلتين بالحجارة والاعتداء على سائقها.

وأضاف البيان ذاته، أن وحدات أمنية سارعت إلى مكان الحادث وقامت بتأمين المناصرين و الحافلتان اللتان تعرضت إحداهما إلى أضرار مادية تتمثل في تهشيم زجاجها، كما تم إسعاف السائق المتضرر الذي أصيب بجروح و تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة التونسية ، حيث أجريت له عملية جراحية عاجلة مع تأكيد إستقرار حالته الصحية.

وكشف البيان نفسه، أنه بعد اجراء التحريات مع المعتدين، اتضح أنهم اعتدوا على حافلة مناصري اتحاد العاصمة بعد أن منعوهم من السطو على محفظة امرأة كانت في الطريق ذاته، وهو ما لم يتقبله المنحرفين حيث راحوا يرشقون الحافلة بالحجارة قبل أن يستدعوا مجموعة أخرى مكونة من 30 شخصا ويواصلون الاعتداء على الجزائريين مستغلين حالة الفوضى. كما توصل أحد المنحرفين إلى الاقتراب من سائق الحافلة ووجه له ضربة على مستوى الرقبة باستخدام قطعة زجاجية.

وأمرت النيابة العامة، بالاحتفاظ بـ 17 شخصا من بينهم 4 أطفال، وطلبت الجهات الأمنية بتعميق الأبحاث والتحريات لإلقاء القبض على باقي الجناة.