بالفيديو ..رياض محرز : "أنا وميسي سنقضي على الجميع

واختار الدولي الجزائري، كل من الحارس الإيطالي "جيانلويجي بوفون"، ومتوسط الميدان الفرنسي "نغولو كانتي"، والأسطورة العالمية "زين الدين زيدان"، بالإضافة إلى اللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي".

وتحدث محرز خلال مقطع الفيديو قائلا: "هذا هو فريق الأحلام بالنسبة لي، ففي حراسة المرمى سأختار "بوفون"، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، أما بالنسبة لخط الدفاع فأنا أحتاج لشخص يبقى في الخلف، لذلك فأنا أختار "نغولو كانتي" ليس لأنه صديقي فقط، فبالرغم من أنه ليس مدافع لكنني أعلم جيدا أنه سيلعب في الدفاع، سأتحدث معه من أجل البقاء في الخلف، وبخصوص خط الوسط سأضع "زيدان" الذي سيكون في العمق أمام "نغولو كانتي"، وفي الهجوم سأكون أنا و"ميسي"، سيمنحنا "زيدان" الكرات، و"نغولو" سيبقى في الدفاع وهكذا سنقضي على الجميع ".