«الفاف» تتوعد 21 فريقا من البطولة بالحرمان من الاستقدامات وخصم النقاط

توعّدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالضرب بيد من حديد، وتسليط عقوبات صارمة على الأندية المدانة التي لم تسو وضعيتها تجاه اللاعبين والمدربين، الذين لجؤوا إلى لجنة المنازعات، حيث سيمنع 21 ناديا من الرابطتين الأولى والثانية من الاستقدامات هذا الصيف، إضافة إلى عقوبات أخرى قد تصل إلى خصم النقاط من رصيدها، حسب البيان الذي نشرته الفاف أمس عبر موقعها الرسمي، ويتعلق الأمر بـ12 ناديا من المحترف الأول، كل من مولودية وهران، شباب قسنطينة، اتحاد الحراش، شباب بلوزداد، وفاق سطيف، مولودية الجزائر، شبيبة الساورة، سريع غليزان، أولمبي المدية، اتحاد سيدي بلعباس، مولودية بجاية وشباب باتنة، إضافة إلى 9 أندية من الرابطة الثانية، وهي أمل الأربعاء، اتحاد البليدة، أهلي برج بوعريريج، جمعية الخروب، شبيبة بجاية، شبيبة سكيكدة، أولمبي الشلف، اتحاد بسكرة وشباب عين الفكرون، كما سيتم استدعاء هذه الأندية للمثول أمام لجنة الانضباط في حال لم تسوّ نزاعاتها في الوقت المحدد، والذي يعرضها لعقوبات أخرى تصل إلى خصم النقاط.