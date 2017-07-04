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دخول الإتحاد في تربص أوت المقبل والوجهة المغرب أو تركيا

نشر يوم 2017/07/04 437 0 ياسين مبروكي دخول الإتحاد في تربص أوت المقبل والوجهة المغرب أو تركيا
سيجري اتحاد الجزائر تربصه التحضيري، تحسبا للموسم المقبل خلال شهر أوت المقبل بالمغرب أو بتركيا، حسبما اعلنه النادي اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي.

و اشار ذات المصدر إلى أنه بهدف التحضير للموسم المقبل، الذي سينطلق شهرأوت 2017 برمجت ادارة اتحاد العاصمة بالتشاور مع الطاقم التقني، تربصا صيفيا من 4 إلى 16 أوت 2017" مع التوضيح أنه "لم يتم تحديد مكان التربص بعد، غيرأنه سيجرى في منطقة عالية بتركيا (محطة كرتيب- ازميت) أو بالمغرب (افران)". 

وسيحصل زملاء القائد محمد زماموش على 15 يوما من الراحة، بعد مقابلة كابس يونايتد الزيمبابوي المقررة يوم 9 جويلية بملعب 5 جويلية، برسم الجولة السادسة والاخيرة  للمجموعة الثانية في منافسة رابطة الابطال الافريقية. 

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