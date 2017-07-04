دخول الإتحاد في تربص أوت المقبل والوجهة المغرب أو تركيا

و اشار ذات المصدر إلى أنه بهدف التحضير للموسم المقبل، الذي سينطلق شهرأوت 2017 برمجت ادارة اتحاد العاصمة بالتشاور مع الطاقم التقني، تربصا صيفيا من 4 إلى 16 أوت 2017" مع التوضيح أنه "لم يتم تحديد مكان التربص بعد، غيرأنه سيجرى في منطقة عالية بتركيا (محطة كرتيب- ازميت) أو بالمغرب (افران)".

وسيحصل زملاء القائد محمد زماموش على 15 يوما من الراحة، بعد مقابلة كابس يونايتد الزيمبابوي المقررة يوم 9 جويلية بملعب 5 جويلية، برسم الجولة السادسة والاخيرة للمجموعة الثانية في منافسة رابطة الابطال الافريقية.