ياسين فقير يوقع على أول عقد إحترافي مع ليون

حضر اللاعب إلى مقر النادي بصحبة والده، ووقّع على عقد مدته موسم واحد، ينتهي في صيف 2018.

وقال ياسين (20 عامًا)، أنه سعيد للغاية بهذه الخطوة، مضيفًا أنه يعتبر شقيقه الأكبر نبيل، مثلاً أعلى له، ويتابعه باستمرار في التدريبات والمباريات، مشيرا أنّ شقيقه لا يبخل عليه بأي نصيحة، وكيفية التصرف باحترافية سواء داخل أو خارج الملعب.

وذكر الموقع الرسمي لليون أنّ "ياسين فقير" ينشط كصانع الألعاب، ويتميز كثيرًا طوال الموسم الماضي مع الفريق الرديف، وتم تصعيده للفريق الأول، لينتظم في التدريبات استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2017 / 2018.

وكان ياسين فقير صرح في وقت سابق أنّ خيار شقيقه في تمثيل منتخب فرنسا على الجزائر، لن يؤثر على خياره مستقبلا، مؤكدا ميله لتمثيل الخضر.