ميسي يمدّد مع البارصا إلى 2021 بشرط جزائي خيالي

حسب ما أعلن عنه النادي الكتالوني، توصل نادي برشلونة لإتفاق نهائي مع ميسي، بعد مفاوضات ماراطونية بين الطرفين دامت أشهرً، لتتوصل إدارة البلوغرانا أخيرا لإقناع الهداف الأسطوري للفريق بتمديد تواجده في قلعة "الكامب نو" لأربعة مواسم قادمة، مع احتساب السنة المتبقية في عقده القديم الذي كان من المقرر أن ينتهي موسم 2018. وكشفت الصحافة الإسبانية عن الشرط الجزائي الجديد في عقد ميسي مع برشلونة والذي قُدّر بـ 300 مليون أورو، وهو ما يعدّ مبلغا خياليا، أرادته إدارة برشلونة لقطع الطريق على جميع الأندية الطامعة في خدمات أحسن لاعب عالميا.

وأرفقت إدارة برشلونة خبر تجديد ميسي، بفيديو عبر موقعه الخاص على "تويتر"، استعرض فيه أهم محطات البرغوث الأرجنتيني في ميادين كرة القدم بقميص برشلونة.