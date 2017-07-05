شافعي ينافس على عرش هدّافي رابطة أبطال إفريقيا

حلّ "شافعي" في المركز الثالث بثلاثة أهداف، في القائمة التي يتصدرها "يانيس الخنيسي" مهاجم الترجي التونسي بـ 5 أهداف، وبات "شافعي" مرشحا لمزاحمة المهاجمين الأفارقة في سباق الظفر بعرش الهدّافين.

وكان "شافعي" حاسما في مباريات "سوسطارة"، حيث سجل أوّل أهدافه أمام "أهلي طرابلسي" الليبي في مباراة الذهاب، قبل أن يضيف الثاني إلى رصيده أمام الزمالك المصري بملعب هذا الأخير، ليعود ويسجّل من جديد على الأهلي الطرابلسي في مباراة العودة بملعب "5 جويلية".

والمثير انّ "شافعي" المتألق كمدافع في منظومة البلجيكي "بول بوت"، تفوق على زملاءه المهاجمين، لينصّب نفسه هدّافا للفريق الأحمر والأسود في المنافسة الإفريقية الأغلى.

وجاءت قائمة هدافي دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2016-2017 على النحو التالي.

1- يانيس الخنيسي (الترجي التونسي) 5 أهداف

2- أتاكياما (فيتا كلوب) 4 أهداف

3- فاروق شافعي (اتحاد العاصمة) 3 أهداف

4 - شيتيو (كابس يونايتد) 3 أهداف

5 - دييغو أكوستا (النجم الساحلي) 3 أهداف

6 - بافومبدزاي (كابس يونايتد) 3 أهداف