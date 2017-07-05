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56 ألف متفرج يصنعون أجواء خيالية في 5 جويلية

نشر يوم 2017/07/05 3838 0 كريم. تيغرمت 56 ألف متفرج يصنعون أجواء خيالية في 5 جويلية
يشهد ملعب 5 جويلية الأولمبي، في هذه الأثناء، أجواءً خيالية في مستوى نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم دقائق قبل إنطلاق اللقاء، وسط تواجد 56 ألف متفرج يواكبون النهائي الـ53 للسيدة الكأس.

منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، توافد أنصار ناديي "شباب بلوزداد" و"وفاق سطيف" على مركب "محمد بوضياف"، حيث غصّ المدرج الجنوبي للمدرجات بأنصار "أبناء لعقيبة" الذين يواصلون صنع الفرجة عبر أهازيج تمجّد الفريق الأحمر والأبيض، واللوحات الفنية.

ولم يختلف الأمر بالنسبة للمدرج الشمالي المخصص لأبناء عين الفوارة الذين لم يمنعهم بُعد المسافة من تسجيل حضورهم القوي باللونين الأبيض والأسود.

وقبل دقائق عن الانطلاق الرسمي للنهائي، وفى الأنصار بوعودهم، في انتظار نسج الوفاق والشباب على المنوال ذاته في إسعاد جماهيرهما.

 

 

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