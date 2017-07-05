56 ألف متفرج يصنعون أجواء خيالية في 5 جويلية

منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، توافد أنصار ناديي "شباب بلوزداد" و"وفاق سطيف" على مركب "محمد بوضياف"، حيث غصّ المدرج الجنوبي للمدرجات بأنصار "أبناء لعقيبة" الذين يواصلون صنع الفرجة عبر أهازيج تمجّد الفريق الأحمر والأبيض، واللوحات الفنية.

ولم يختلف الأمر بالنسبة للمدرج الشمالي المخصص لأبناء عين الفوارة الذين لم يمنعهم بُعد المسافة من تسجيل حضورهم القوي باللونين الأبيض والأسود.

وقبل دقائق عن الانطلاق الرسمي للنهائي، وفى الأنصار بوعودهم، في انتظار نسج الوفاق والشباب على المنوال ذاته في إسعاد جماهيرهما.