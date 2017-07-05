فضيحة تهزّ اتحادية السباحة... اقصاء سحنون واقحام مليح وبلخوجة

كشف السباح الجزائري "أسامة سحنون"، اليوم الأربعاء، عن تجاوزات خطيرة تحدث على مستوى الاتحادية الجزائرية للسباحة، عبر اقصاءه غير المبرر، واقحام اسمي السباحين "آمال مليح" و"نزيم بلخوجة" لخوض البطولة العالمية المزمع اجراؤها في المجر.

في منشور على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، كشف سحنون عن علمه بإقدام الاتحادية على شطب اسمه من قائمة المشاركين في مونديال المجر (تخصص 50 مترا حرة)، حدث ذلك رغم تحقيق "سحنون" للحد الأدنى "أ" المؤهل مباشرة للبطولة.

وكشف ابن قسنطينة أنّ المدير الفني الوطني "رضا بلكحل" قام بإدراج اسم السباح "نزيم بلخوجة" مكانه، رغم أنّ المعني لم يحقق الحد الأدنى ولم يشارك في أي منافسة مع التشكيلة الوطنية منذ أكثر من 15 شهرا، ولم يشارك في أي بطولة وطنية (...) .

وحسب المنشور ذاته، فإنّ "أسامة" تفطن للفضيحة في آخر لحظة، سيما وأنّ اليوم الأربعاء 5 جويلية يعدّ آخر أجل لتسجيل السباحين المعنيين بالمشاركة في البطولة العالمية للسباحة من طرف الاتحاديات الدولية.

وقال المشارك في أولمبياد 2016، إنّه تفطن عند قيامه بالإطلاع على قائمة المشاركين عبر الأنترنيت، وتابع: "بعد اتصالي برئيس الاتحادية حكيم بوقادو، والمدير الفني بلكحل من أجل الاستفسار، لم ينكرا ذلك، واعتذرا لي عن خطئهما وأكدا أنه غير مقصود وسيتداركانه، وهو ما لا يمكن تقبله، فكيف يعقل أن يتم تسجيل سباح لم يتأهل أصلا، واقصاء السباح الجزائري الوحيد الذي يمتلك الحد الأدنى للمشاركة، وهو ما يؤكد أنني مستهدف".

ما يسميه مراقبون "تجاوزات غير احترافية، وتلاعبات على مستوى اتحادية السباحة"، ستؤثر حتما على مستوى مردود النخبة الوطنية سيما مع زحف آفة "المحسوبية"، وما يراج عن "توجيه الدعوة إلى سباحين لا يمتلكان الحد الأدنى للمشاركة في البطولة العالمية".