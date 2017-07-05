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بالفيديو.. هذا ما قاله بادو الزاكي عقب تتويج شباب بلوزداد بالكأس
نشر يوم 2017/07/05
114
0
م.فيصل
عقب تتويج فريق شباب بلوزداد، صرح المدرب بادو الزكي، لمكرفون النهار، أن الفوز بالكأس مستحق لاشك فيه، وبهذا الفوز أحيي اللاعبين على المجهودات المبذولة .
#الجزائر
#اخر الاخبار
#كاس الجمهورية
#شباب بلوزداد
#المغربي
#المدرب بادو الزكي
واضاف، أنا جد مثأتر بالتتويج بالكأس، وهنيئا للاعبين والشعب البلوزدادي .
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