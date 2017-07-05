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بالفيديو.. هذا ما قاله بادو الزاكي عقب تتويج شباب بلوزداد بالكأس

نشر يوم 2017/07/05 114 0 م.فيصل بالفيديو.. هذا ما قاله بادو الزاكي عقب تتويج شباب بلوزداد بالكأس
عقب تتويج فريق شباب بلوزداد، صرح المدرب بادو الزكي، لمكرفون النهار، أن الفوز بالكأس مستحق لاشك فيه، وبهذا الفوز أحيي اللاعبين على المجهودات المبذولة .

  واضاف، أنا جد مثأتر بالتتويج بالكأس، وهنيئا للاعبين والشعب البلوزدادي .  

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