سوسطارة تفاضل بين تركيا والمغرب لإجراء التربص الصيفي

حسمت إدارة اتحاد العاصمة بالتنسيق مع الطاقم الفني، موعد التربص الصيفي، الذي سيعمل فيه أصحاب الزي الأحمر والأسود على التحضير للموسم المقبل، حيث برمجت تربصا خارج الوطن مدته 12 يوما في الفترة الممتدة ما بين 4 و16 أوت المقبل، غير أن الإدارة لم تفصل بعد في مكان إجرائه ولاتزال تفاضل بين تركيا والمغرب، لكن الأكيد أنه سيقام إما في فندق كارتيب بمدينة ازميت التركية، أو إيفران بالمغرب، وتتميز المنطقتان بأنهما تقعان في المرتفعات والجو فيهما ملائم للتحضير للموسم المقبل. هذا وسيستفيد رفقاء الحارس محمد لمين زيماموش من راحة لمدة 15 يوما بعد المباراة التي ستجمعهم بنادي كابس يونايتد في رابطة أبطال إفريقيا، وهو اللقاء المبرمج يوم الأحد المقبل بملعب 5 جويلية، برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وحددت إدارة الاتحاد تاريخ 25 جويلية للعودة إلى التدريبات، وستكون البداية بملعب عمر حمادي ببولوغين قبل التنقل لإجراء التربص الذي سيتحدد مكانه في الأيام القليلة المقبلة. هذا ووعدت إدارة الاتحاد أنصارها بمفاجآت كبيرة خلال المباراة التي سيستضيف فيها أصحاب الزي الأحمر والأسود نادي كابس يونايتد الزيمبابوي، وارتأت أن تكون المقابلة بمثابة حفلة كبيرة خاصة وأنها تتزامن تقريبا والذكرى الـ80 لتأسيس الفريق الذي يوافق الـ5 جويلية 1937، حيث دعت الأنصار للتوافد بقوة لمقاسمة الفريق الفرحة والحفل الذي سيشهد حضور أسماء كروية ممن مروا على الاتحاد في السابق .