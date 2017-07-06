«وناس صفقة رابحة لنابولي وعدم إتقانه اللغة الإيطالية سيكون عائقه الأول»

أشاد متوسط ميدان نادي بوردو الفرنسي، ياروسلاف بلاسيل، بزميله السابق في الفريق، الدولي الجزائري آدم وناس، المنتقل أول أمس الإثنين إلى صفوف نادي نابولي الإيطالي، واعتبره صفقة ناجحة بالنسبة لنادي الجنوب الإيطالي، بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها وعلى رأسها اختراق الدفاعات والتوغل عن طريق المراوغات التي تمنحه الأفضلية دائما، وهي الميزة التي ستسمح له، حسب الدولي التشيكي، بالتألق في الدوري الإيطالي المعروف باعتماده على الفنيات أكثر مقارنة من الدوري الفرنسي. هذا وأشار «بلاسيل» إلى أن المنصب الأفضل لتفجير طاقات وناس هو الجناح الأيمن الذي يمكّنه من التوغل والتسديد بالقدم اليسرى، حيث صرح لإذاعة «كيس كيس» الإيطالية قائلا: «آدم وناس لاعب صغير ولكن بسرعته وتعامله مع الكرة يستطيع القيام بأمور رائعة وسيكون صفقة رابحة لنابولي في المستقبل، أتمنى أن يقدم مستويات كبيرة الموسم المقبل»، مضيفا: «بالنسبة لي، المنصب الأفضل لوناس هو جناح أيمن حتى يتمكن من التوغل نحو المرمى والتسديد بقدمه اليسرى بفضل سرعته الكبيرة، وناس يسدد ويلعب أفضل على الجهة اليمنى»، وتابع: «نقطة قوة آدم هي المراوغات، في التدريبات كان يمر عبر الجميع ويتفوق عليهم وهذا ما يجعلنا كالمجانين أمامه، الدوري الفرنسي يعتمد أكثر على القوة البدنية والصراعات الفردية، لذلك فوناس سيقوم بالأفضل في الدوري الإيطالي المعتمد على الفنيات، ولكن هذا لا يمنعه من العمل بقوة في التدريبات، ففي بعض الأحيان الموهبة لا تكون كافية في كرة القدم». هذا واعترف ذات المتحدث بالعائق الكبير الذي سيواجه الوافد الجديد المنتظر على بيت المنتخب الوطني الجزائري، المتمثل في عدم إتقانه اللغة الإيطالية: «رغم تأكّدي من نجاحه إلا أن الأمر لن يكون سهلا في ظل عدم إتقانه اللغة الإيطالية، التي ستكون أول عائق أمامه، عليه تعلمها بسرعة والتعامل مع الجميع مثلما كان يفعل في فرنسا ».