لعمالي ينضم ويحدث انقساما وبن عبد الرحمان ولخضاري يقتربان

تمكنت إدارة مولودية وهران من ضمان خدمات لاعب ثالث في الميركاتو الصيفي، ويتعلق الأمر بالمهاجم لعمالي أمين، الذي وقع على عقد مدته موسمين قادما من اتحاد بلعباس، وهو الذي كان أحد العناصر اللامعة في تشكيلة شباب الأمير عبد القادر، ثم انتقل إلى ترجي مستغانم الذي تألق فيه ليتوجه إلى شبيبة الساورة قبل أن يوقع لاتحاد بلعباس، دون أن يتمكن من فرض نفسه، وعكس كل التوقعات أقدمت إدارة الرئيس بلحاج أحمد على جلبه بعدما كان على وشك التوقيع لاتحاد بسكرة. ورغم أن لعمالي أمين يملك الكثير من القدرات الفنية، إلا أن مستواه تراجع كثيرا في المواسم القليلة الماضية، ويتحفظ المتتبعون على فكرة جلبه، خاصة أن الفريق يملك لاعبين من نفس مستواه وأحسن، في صورة بن تيبة وربما من فئة الآمال، ويتساءل الكل ما الذي سيقدمه لعمالي الذي يبقى في نظر الرئيس صفقة رابحة، لكن صفقته لم تحقق الإجماع وسط الأنصار. هذا وأعرب اللاعب عن سعادته بالتحاقه بالحمري، وقال إنه سيعمل المستحيل كي يفرض نفسه وإسعاد الجماهير الحمراوية. وفي سياق متصل بملف الانتدابات، فإن الإدارة تراهن على جلب مدافع أيمن ينافس حلايمية الذي يطالب برفع راتبه، ويقال إن رماش يتواجد ضمن المفكرة، كما أبدى المسيرون اهتماما بالمدافع الأوسط لاتحاد بلعباس بن عبد الرحمان، الذي يقترب من التوقيع في الفريق، إضافة إلى لاعب مولودية بجاية لخضاري الذي يتجه ليكون حمراويا الموسم المقبل، في الوقت الذي استبعدت مصادرنا جلب مدافع «الجياسكا» برشيش .