ماضوي يلوّح بمغادرة وفاق سطيف

في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن "ماضوي"، قال الأخير: "أنا جدّ مرهق في نهاية هذا الموسم الشاق، حيث تعرضت لضغوطات كبيرة، وأشعر بالإرهاق الشديد".

وغداة خسارة النسر الأسود لنهائي كأس الجمهورية، ذكر "ماضوي": "لم أفصل بعد في مستقبلي مع الوفاق، خلال الأيام القادمة سألتقي بالإدارة من أجل ضبط الأمور بشأن استمراري من عدمه".

وألقى "ماضوي" بالغموض بعد هذا التصريح، ما يطرح تساؤلات حول سيرورة "خير الدين" مع "الكحلة والبيضاء" بعد سبعة أشهر فقط عن عودته للفريق في ديسمبر الماضي، عائدا من نادي الوحدة السعودي.

وتمكّن "ماضوي" من تحقيق موسم ناجح، بقيادته الوفاق إلى التتويج بلقب بطولة هذا الموسم، وهو الثامن في رصيد الفريق، إلى جانب بلوغه نهائي كأس الجمهورية.