شتوف .. تعطش بلوزداد للألقاب حفزنا لنيل الكأس

لدى نزوله ضيفا على تليفزيون "النهار"، أبرز "شتوف" أهمية التتويج بقوله: "الشباب كان متعطشا لتحقيق لقب جديد بعد غيابه لفترة طويلة عن منصة التتويجات، وهذا التعطش ولّد رغبة ساعدتنا في الفوز بالنهائي".

واستذكر "شتوف" الأوضاع الصعبة التي عاشها الفريق هذا الموسم خاصة في البداية، وهو ما زاد من حلاوة اللقب، معلّقا: "كان هدفنا الموسم المنقضي ضمان البقاء، واحرازنا كأس الجمهورية يعتبر انجازا كبيرا".

الزاكي لعب دورا كبيرا

نوّه الناطق الرسمي للشباب بالدور الكبير الذي لعبه المدرب "بادو الزاكي" في البطولة والكأس، وتابع مشيدا: "عرف الزاكي بتجربته كيف يعيد للشباب هيبته وعهده مع الألقاب من خلال غرسه للثقة في نفوس اللاعبين الذين كانوا في وضعية صعبة نفسيا عند قدومه".

وأضاف "شتوف": "لم نشأ الضغط على الزاكي للبقاء في الشباب، وتركنا له كامل الحرية، نظرا للإحترام المتبادل بيننا".

ويُشار إلى أنّ "الزاكي" أبرم عقدا منذ شهرين مع نادي "اتحاد طنجة" المغربي.

تسوية نهائية لكافة المستحقات

حرص "شتوف" على توجيه الشكر والتقدير للاعبين، بالنظر إلى الرجولية التي تحلوا بها، وأردف: "أظهر عناصرنا احترافيتهم من خلال تعاملهم بكل روح مسؤلية تجاه الأنصار رغم المشاكل الكثيرة.

وكشف المتحدث أنّ خزينة الشباب انتعشت بعد نيل الكأس والمنحة المحترمة التي استفاد منها الفريق من طرف الهيئة المنظمة والممولين، ما سيسمح لهم بتسوية المستحقات العالقة نهائيا.

المدرب أهم انشغال

في حديثه عن مستقبل الفريق، أشار "شتوف" إلى أنّ أبرز اهتمامات الإدارة حاليا هو ايجاد مدرب جديد خلفا للزاكي، وعن مواصفات المدرب المقبل لنادي "لعقيبة"، صرح "شتوف": "لا نبحث عن أسماء كبيرة، بل نفتش عن مدرب يتلاءم مع مشروعنا المستقبلي".

وانتهى "شتوف" إلى ابراز الاهتمام بالحفاظ على ركائز الفريق، والقيام ببعض الإستقدامات النوعية لتغطية نقائص التشكيلة، تحسبا لخوض كأس الاتحاد الافريقي العام القادم.