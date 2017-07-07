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بالفيديو.. الإعتداء على مناصرين للعميد في تونس

نشر يوم 2017/07/07 4083 0 عمر.ت بالفيديو.. الإعتداء على مناصرين للعميد في تونس
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ليلة الخميس، تسجيلا مصورا أظهر اصابة مناصرين لنادي مولودية الجزائر لكرة القدم في تونس.

وحسب اللقطات المصورة في الفيديو أدناه، فإنّ المناصرين تعرضا إلى اعتداء على يد مجهولين، ما استدعى نقلهما على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات التونسية لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد المناصرين الذي كان برفقة المصابين: "حقرونا.. أتينا لرؤية مباراة كروية، فشاهدوا أين وصل بنا الحال".   

وذكرت مراجع لـ "النهار أونلاين"، إنّ "المناصرين تعرّضا للضرب من طرف أفراد الأمن التونسي"، إثر محاولتهما انجاز (كراكاج) في وقت متأخر من ليلة الخمس إلى الجمعة بمدينة "صفاقس".

وأتى الحادث ساعات بعد تنقل عدد هام من أنصار العميد إلى تونس لمواكبة لقاء مولودية الجزائر أمام مضيفه التونسي "النادي الصفاقسي" برسم الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

وكانت مولودية الجزائر هزمت "الصفاقسي" (2 – 1) في 23 ماي الأخير بملعب 5 جويلية الأولمبي.  

 

الفيديو

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