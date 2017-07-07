أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

ماندي يدخل مفكرة نادي سانت ايتيان

نشر يوم 2017/07/07 1 0 كريم. تيغرمت ماندي يدخل مفكرة نادي سانت ايتيان
يتواجد الدولي الجزائري "عيسى ماندي" ضمن اهتمامات نادي سانت ايتيان الفرنسي لكرة القدم، الذي أبدى رغبته في تدعيم خطه الخلفي بالمدافع الجزائري تحسبا للموسم المقبل.

  أتى اهتمام الفريق الأخضر بماندي، بعد ابداء نادي "ريال بيتيس" الإسباني رغبته في بيع اللاعب السابق لـ "ملعب رامس" الفرنسي، نظرا للمستوى المتواضع الذي قدّمه "ماندي" في أول موسم له ضمن "الليغا".

وكشفت إذاعة "أر أم سي" الفرنسية، أنّ "أوسكار غارسيا" المدرب الجديد لسانت ايتيان، طلب من ادارة ناديه التعاقد مع مدافع محوري يجيد اللعب على الجهة اليمنى أيضا، وهي المواصفات التي تنطبق على "عيسى".

لكن "مارسال تيسلاند" لاعب نادي "أنغلوشتات" الألماني، ينافس "ماندي" على المنصب الذكور في "سانت اتيان".

ويتعيّن على مسؤولي "سانت ايتيان" دفع ما قيمته 6 ملايين أورو، لإقناع نظراءهم الإسبان للتخلي عن "ماندي".

وشارك قلب دفاع الخضر في 26 مباراة مع "بتيس" وأحرز هدفين الموسم الماضي، إلا أنه لم يقنع بشكل كبير، ما دفع الادارة الأندلسية للتفكير في بيعه.   

 

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا