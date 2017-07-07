ماندي يدخل مفكرة نادي سانت ايتيان

أتى اهتمام الفريق الأخضر بماندي، بعد ابداء نادي "ريال بيتيس" الإسباني رغبته في بيع اللاعب السابق لـ "ملعب رامس" الفرنسي، نظرا للمستوى المتواضع الذي قدّمه "ماندي" في أول موسم له ضمن "الليغا".

وكشفت إذاعة "أر أم سي" الفرنسية، أنّ "أوسكار غارسيا" المدرب الجديد لسانت ايتيان، طلب من ادارة ناديه التعاقد مع مدافع محوري يجيد اللعب على الجهة اليمنى أيضا، وهي المواصفات التي تنطبق على "عيسى".

لكن "مارسال تيسلاند" لاعب نادي "أنغلوشتات" الألماني، ينافس "ماندي" على المنصب الذكور في "سانت اتيان".

ويتعيّن على مسؤولي "سانت ايتيان" دفع ما قيمته 6 ملايين أورو، لإقناع نظراءهم الإسبان للتخلي عن "ماندي".

وشارك قلب دفاع الخضر في 26 مباراة مع "بتيس" وأحرز هدفين الموسم الماضي، إلا أنه لم يقنع بشكل كبير، ما دفع الادارة الأندلسية للتفكير في بيعه.