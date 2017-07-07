تدخل الحكومة يقصي الكرة السودانية من كل المنافسات

في بيانين نُشرا تباعا على الموقعين الرسميين للفيفا والكاف، جرى التأكيد على استبعاد كل من ناديي "المريخ" و"الهلال" السودانيين من كأس رابطة الأبطال، إضافة اقصاء نادي "الهلال الأبيض" من كأس الاتحاد الافريقي، عملا بالقرار القاضي بتجميد نشاط الإتحاد السوداني للعبة.

وعليه، تمّ الغاء مباراتي "المريخ" و"الهلال"، الجمعة، أمام كل من "النجم الساحلي" التونسي و"فيروفياريو" المزمبيقي على التوالي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء في رسالة الفيفا الموجّهة للإتحاد السوداني لكرة القدم "بالإشارة لخطابنا بتاريخ 28 جوان، القاضي برفض قرار اخلاء مقر الإتحاد السوداني، والذي لم يتم العمل به، فإننا نؤكد تعليق نشاط اتحاد كرة القدم السوداني، وفقًا لقرار مجلس الفيفا الذي اتخذه في 27 جوان".

وأكَّدت الرسالة: "الإتحاد السوداني يفقد بذلك جميع حقوق العضوية، المحددة في المادة (13) من النظام الأساسي للفيفا"، وتابع "الفرق السودانية، ستستبعد من المشاركة بالمسابقات الدولية، حتى يتم رفع التعليق". وتابع "لن يتم رفع التعليق ما لم تلغِ وزارة العدل قرارها بإخلاء مقر اتحاد الكرة السوداني بالقوة".