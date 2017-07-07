أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

منافس موزمبيقي لسوسطارة في ربع رابطة الأبطال

نشر يوم 2017/07/07 2269 0 كريم.تيغرمت منافس موزمبيقي لسوسطارة في ربع رابطة الأبطال
سيواجه نادي "اتحاد العاصمة" لكرة القدم، بنسبة كبيرة، نادي "فيروفيارو" الموزمبيقي، في ربع النهائي من كأس رابطة أبطال إفريقيا، بعد ترسيم إقصاء ممثلي الكرة السودانية من هذه المنافسة.

إثر إقصاء "الكاف" لكل من المريخ والهلال السودانيين، على خلفية قرار الفيفا بتجميد نشاط الإتحاد السوداني للعبة، أصبحت المجموعة الأولى تقتصر على "النجم الساحلي" التونسي متصدر المجموعة ونادي "فيروفيارو" الموزمبيقي، ما يجعل هذا الأخير الأقرب للتباري مع "سوسطارة" في مرحلة الثمانية بحر سبتمبر القادم، شريطة فوز أبناء "بوت" ليلة هذا الأحد على "كابس يونايتد" الزيمبابوي بملعب 5 جويلية لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يُشار إلى أنّه تمّ الغاء مباراتي "المريخ" و"الهلال" السودانيين أمام كل من "النجم الساحلي" التونسي و"فيروفياريو" الموزمبيقي على التوالي، هذا الجمعة.

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا