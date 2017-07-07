منافس موزمبيقي لسوسطارة في ربع رابطة الأبطال

إثر إقصاء "الكاف" لكل من المريخ والهلال السودانيين، على خلفية قرار الفيفا بتجميد نشاط الإتحاد السوداني للعبة، أصبحت المجموعة الأولى تقتصر على "النجم الساحلي" التونسي متصدر المجموعة ونادي "فيروفيارو" الموزمبيقي، ما يجعل هذا الأخير الأقرب للتباري مع "سوسطارة" في مرحلة الثمانية بحر سبتمبر القادم، شريطة فوز أبناء "بوت" ليلة هذا الأحد على "كابس يونايتد" الزيمبابوي بملعب 5 جويلية لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يُشار إلى أنّه تمّ الغاء مباراتي "المريخ" و"الهلال" السودانيين أمام كل من "النجم الساحلي" التونسي و"فيروفياريو" الموزمبيقي على التوالي، هذا الجمعة.