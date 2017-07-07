زطشي يهنّئ وفاق سطيف وشباب بلوزداد

في رسالة تهنئة عبر الموقع الرسمي لـ (الفاف)، وجّه "زطشي" تشكراته لفريقي (العقيبة) والهضاب على المجهودات التي بذلوها طيلة الموسم الكروي المنصرم، وخاصة على الروح الرياضية التي تحلّى بها عناصرهما وأنصارهما.

وقال زطشي: "أتقدم بالتهاني الحارة للوفاق والشباب بعد احرازهما لقبي بطل الجزائر وكأس الجمهورية 2016-2017، اللقبان يؤكدان حجم الناديين وروحهما الرياضية العالية خاصة في نهائي كأس الجمهورية.

وتوجّه "زطشي" بالتهاني لكل من ساهم في احراز اللقبين من مدربين، مسيرين، أعضاء الطاقمين الفني والطبي، إضافة إلى أنصار الشباب والوفاق، وأنهى رسالته بالقول: "باسم كل العائلة الكروية الجزائرية، أشكر الفريقين على اظهار صورة مشرفة عن كرة القدم الجزائرية".