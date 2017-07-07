ميسي الأكثر دخلا في العالم

في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو، ذكر "بارتوميو": "ميسي أفضل لاعب في العالم، وندفع له كأفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم، لا أحد يقدم لهذا النادي ما يقدمه ليو ميسي".

وأعلن برشلونة الأربعاء، عن تمديد عقد ميسي الذي يبلغ من العمر 30 سنة، أفضل لاعب في العام 5 مرات، حتى 2021، من دون أن يكشف عن قيمة العقد.

وكان ميسي ثالث لاعب، في ترتيب الرياضيين الأعلى دخلا، بثمانين مليون دولار أميركي، بينها 53 مليون رواتب ومكافآت، بحسب تصنيف مجلة فوربس المتخصصة، مطلع جوان 2017، وذلك قبل تمديد عقده.

يُذكر أنّ البرغوث يمضي فترة شهر العسل في الأرجنتين، بعد زواجه في 30 جوان، من صديقته "أنطونيلا روكوتزو" أم طفليه.