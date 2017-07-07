الجزائر قادرة على احتضان كان 2019 والقرار الأخير بيد الرئيس بوتفليقة

أكد وزير الشباب والرياضية، الهادي ولد علي، أن الجزائر قادرة على احتضان فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019، بدلا من الكاميرون التي تعاني من تأخر كبير في إنجاز المنشآت الرياضية المسخرة لتنظيم العرس الإفريقي في وقته المحدد، مطلع سنة 2019، موضحا في الوقت ذاته، أن قرار تنظيم «الكان» لا يعني هيئته لوحدها، بل يتم بالتشاور مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، برئاسة خير الدين زطشي، والكلمة الأخيرة في الموضوع تعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح ولد علي خلال آخر تصريحاته، أنه لا يجب استباق الأحداث بخصوص هذه الأمر، المتعلق بتنظيم أكبر محفل كروي في القارة السمراء، بحكم أن شرف تنظيم كأس إفريقيا القادمة مازال لصالح الكاميرون لحد الآن، ولم يتم الفصل في الأمر من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وصرح قائلا: «ما يمكنني قوله هو أن الجزائر قادرة على تنظيم كأس أمم افريقيا 2019، وهذا القرار نتخذه بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدون نسيان أن القرار الأخير يعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، وأضاف: «في الوقت الحالي أظن أنه لا يجب الاستعجال في الحديث عن هذه الأمور واستباق الأحداث، لأن الكاميرون مازالت دائما هي البلد المنظم لفعاليات الكان لسنة 2019»، وهي التصريحات التي تؤكد الاهتمام الذي توليه الهيئة المسؤولة عن الرياضة في الجزائر لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا ورغبتها في تنظيمها بالجزائر مستقبلا في حالة ما أعطت الرئاسة موافقتها على ذلك.