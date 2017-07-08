قرباج يجتمع برؤساء الأندية المحترفة يوم 13 جويلية لرسم خارطة طريق الموسم الجديد

سيجمتع محفوظ قرباج، رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، برؤساء الأندية المحترفة برابطتيها الأولى والثانية، يوم 13 جويلية الجاري، من أجل رسم خارطة طريق الموسم الجديد وتحديد الخطوط العريضة والاتفاق على كل تفاصيل الموسم الكروي الجديد، من خلال تحديد صلاحيات وواجبات كل طرف ووضع النقاط على الحروف لتجاوز المشاكل التي عادة ما تتخبط فيها الرابطة في علاقتها مع الأندية ورؤسائها، حيث وجهت الرابطة الوطنية المحترفة ورئيسها قرباج استدعاء لرؤساء جميع أندية رابطتي موبيليس المحترفتين الأولى والثانية لكرة القدم، لاجتماع شامل يوم 13 جويلية الحالي بفندق السلطان بمدينة حسين داي بداية من الساعة الـ11 صباحا. وفي سياق التحضير للموسم الجديد، دائما، سيعقد مجلس إدارة الرابطة الوطنية المحترفة اجتماعه القانوني والعادي في ذات اليوم ونفس الفندق بداية من الساعة الثانية زوالا، للتحضير لانطلاقة الموسم الجديد، أين يحمل اجتماع مجلس الإدارة أهمية بالغة تحسبا للموسم القادم، ومن المنتظر أن يتم التطرق خلاله لأهم البنود والتنظيمات وخاصة ما تعلق بالبرمجة التي سيعمل قرباج رفقة مجلس إدارته على ضبطها بالأخذ بعين الاعتبار كل الظروف والمعطيات، وعلى رأسها مشاركة الأندية المحلية في المنافستين القاريتين ومشاركة المنتخب الوطني المحلي في منافسة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقررة مطلع العام المقبل بكينيا، في حال تأهل الخضر إليها على حساب المنتخب الليبي، أين سيتم التطرق لقضية ضبط الرزنامة والحرص على تفادي كارثة الموسم الكروي المنقضي قبل أيام، والذي شهد اختلالات بالجملة، في سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية، أجلت نهاية الموسم إلى غاية تاريخ الخامس من شهر جويلية بإجراء نهائي كأس الجمهورية التي توج بها نادي شباب بلوزداد على حساب وفاق سطيف بهدف نظيف.