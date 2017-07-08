وزيرة تطالب حارس إيطاليا بإكمال التعليم

أصدرت وزيرة التعليم الإيطالي بياناً رسمياً موجه لدوناروما، وجاء فيه: "الصحافة الإيطالية تتحدث عنك، ليس فقط بشأن عقدك مع ميلان، ولكن بالرجوع لقرارك لعدم دخول اختبارات التخرج".

وأضاف البيان: "هو على حق، من يريد قطعة ورق في بلد مثل إيطاليا هذه الأيام؟ دوناروما غير مسؤول، هو شخصية عامة ويجب أن يضع في اعتباره أنه قدوة للعديد من الشباب ".

وأوضحت الوزيرة في بيانها :"أتمنى من دورناروما إكمال مساره التعليمي والدخول في اختبار الموسم القادم، بدون تردد وبكل اقتناع".

وتابعت:"الرياضة والتعليم بينهما عوامل مشتركة، كلاهما يحتاج الالتزام والاستمرارية، والشغف، والعمل الجاد، وستكون قدوة يحتذى بها لكل الشباب الذي يحلم بالسير على دربك.التعليم فرصة مثالية للتطور، يعطيك استقلالية وتفكير جيد ويجعلنا مواطنين نشطاء، المعرفة تخلق الحرية".

وأردفت: "أعرف أن الدمج في المستوى العالي من الرياضة والدراسة، يكون صعباً في بعض الأحيان، ولكن تساعد وزارة التعليم الإيطالية الرياضيين الذين يحتاجون التعليم".

واختتمت الوزيرة بيانها بتفاؤل" "أثق في أن جيجيو سيكون من خريجي العام القادم، أنت على بعد خطوة من خط النهاية، لا تستسلم".

وعن المستقبل الرياضي لجانلويجي دوناروما، البالغ من العمر 18 عاماً، فقد اقترب من التجديد مع نادي ميلان الإيطالي بعد جلسة جمعت إدارة الرسونيري، مع مينو رايولا، وكيل اللاعب، ووالديه، أمس الخميس.

واجتمع المديران التنفيذي الرياضي لنادي ميلان "ماركو فاسوني" و"ماسيمو ميرابيلي"، مع "منيو رايولا"، وكيل "دوناروما" وابن أخيه "أنزو" إضفة إلى والديه لتجديد عقد "دوناروما" مع ميلان، بعدما أثار الأخير الجدل في الأيام القليلة الماضية حول القضية، حيث أعلن نيته في الرحيل ورفضه عرض التجديد مقابل 5 ملاين يوورو سنوياً.