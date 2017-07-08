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الافريقي أو الفتح الرباطي منافسا للعميد في الربع

نشر يوم 2017/07/08 2819 0 يونس رزيق الافريقي أو الفتح الرباطي منافسا للعميد في الربع
يصطدم نادي "مولودية الجزائر" لكرة القدم بـ "النادي الافريقي" التونسي" أو "الفتح الرباطي" المغربي في ربع كأس الاتحاد الافريقي خلال سبتمبر القادم.

برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الكاف، سيسعى العميد للفوز مساء اليوم السبت (18.00 سا بملعب الطيب المهيري) بتونس على الوصيف "الصفاقسي"، علما أنّ فوز أو تعادل تشكيلة "مواسة" سيعزز صدارتها، ويمكّنها من مواجهة "الفتح الرباطي" في دور الثمانية، أما في حال الخسارة، فستتراجع المولودية إلى الصف الثاني، وعليه ستواجه "الإفريقي" في الدور المقبل.

وأنهى النادي الافريقي، الذي يضم في صفوفه الجزائريين "ابراهيم شنيحي" و"مختار بلخيثر"، دور المجموعات في الصف الأول لمجموعته بـ 12 نقطة وذلك بفضل فوزه العريض على ضيفه الأوغندي "كامبالا سيتي" برباعية نظيفة، فيما تمكن الفتح الرباطي من قلب تأخره على أرضه أمام ريفر النيجيري (2-1)، لينتزع البطاقة  الثانية بفارق الأهداف عن "كامبالا"، حيث احتلا الناديان المرتبة الثانية، بتسع نقاط لكليهما.

 

 

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