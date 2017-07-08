زطشي .. أنا رئيس شرعي ولست دخيلا على الكرة

برسم ندوة صحفية ينشطها، في هذه الأثناء بمركز سيدي موسى، قال "زطشي": "انتخابات المكتب الفدرالي في العشرين مارس الماضي كانت شفافة وجرت بكل ديمقراطية، هناك من يقول أنه تم تنصيبي من طرف هيئات عليا، لكنني أؤكد لكم أنني لست غريبا عن الكرة، وأنا في هذا الميدان منذ 1994 ولدي كل المؤهلات للعمل في هذا المنصب".

وأتى كلام "زطشي" ردا على انتقادات تلاحقه من طرف وسائل الإعلام، غداة خلافته "محمد روراوة" على رأس هرم كرة القدم الجزائرية.

تشكيل المديرية الفنية الوطنية يقضتي وقتا

برّر "زطشي" سبب تماطل المكتب الفدرالي في تشكيل المديرية الفنية الوطنية بحاجة الفاف إلى الوقت لتعيين مساعدي المدير الفني "فضيل تيكانوين" الذي خلف في أفريل الماضي سلفه "توفيق قريشي".

وأكد زطشي أنّ تعيين مديرية فنية جديدة تتطلب وقت طويل من أجل وضع الرجال المناسبين في الأماكن المناسبة، معترفا بمجهودات "قريشي" الذي تحمّل عناء هذا المنصب الهام بمفرده.

وحرص "زطشي" على القول، إنّه حين تولى مسؤولية الفاف "لم يجد احدا في المديرية الفنية" (...).

نتائج العميد وسوسطارة مشرّفة جدا

في سياق استعراضه حصيلة أزيد من 100 يوم على رأس الفاف، أشاد رئيس الفاف بمشوار اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر في المنافسات الإفريقية، مؤكدا أنّ ما ينجزه العميد وسوسطارة مشرّف جدا، متمنيا في الوقت ذاته بلوغ المولودية والإتحاد أبعد الحدود.