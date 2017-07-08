زطشي .. مهمة الخضر صعبة لبلوغ مونديال روسيا

في اللقاء الصحفي المتواصل بسيدي موسى، أبقى "زطشي" على آمال محاربي الصحراء، وقال إنّ عثرتي "البليدة" و"لاغوس"، لا تنقصان من حظوض زملاء القائد "رايس وهاب مبولحي" الذين تنتظرهم مباراتين هامتين أمام زامبيا في 2 و5 سبتمبر القادم.

فوز الطوغو هام جدا

أثنى "زطشي" على فوز الخضر على الطوغو (1 – 0) في العاشر جوان الماضي برسم أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وتحدث "زطشي": "فوزنا على الطوغو مهم جدا لمباشرة تصفيات الكان بشكل مريح ما يمنحنا دفعة جديدة لمواصلة هذه التصفيات بشكل إيجابي".

علينا ضخ دماء جديدة

تحدث "زطشي" عن الموارد البشرية في هيئته، ودعا إلى تجديد دماءها واستغلال الكفاءات الوطنية في دفع سيرورة الفاف.

وشدّد "زطشي" على أنّه سيعمل على ضخ دماء جديدة في الفاف من خلال منح فرصة للشباب الجزائري (أقل من 35 سنة) من ذوي الكفاءات لخدمة كرة القدم الجزائرية.

نعمل على المستوى البعيد

أكد "زطشي" أنه يسعى من خلال استراتيجيته الجديدة على رأس الفاف، للعمل على المدى الطويل مع المنتخبات الوطنية على اختلاف الفئات، مؤكدا منحه الأولوية لتعيين ناخبي مختلف أصناف الخضر، مبرزا تركيزه على الفئات الشبانية للمنتخب الوطني.