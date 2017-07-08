لا خلافات بين زطشي وقرباج

في ندوة المتواصلة بسيدي موسى، قال الرجل الأول على رأس الكرة الجزائرية: "ليس لدينا مشكل في العمل مع أي شخص يمكنه تقديم الإضافة إلى الكرة الجزائرية، ومنهم محفوظ قرباج وغيره".

وأردف "زطشي" قائلا: "لدينا العديد من الكفاءات التي وظفناها منذ تولينا هذا المنصب على غرار "محمد ساعد، "محمد مشرارة" و"رابح ماجر".

ردّ فعل كوسة "مؤسف"

عاد رئيس الفاف إلى اقالة رئيس اللجنة المركزية للتحكيم "مسعود كوسة" قبل أيام، مؤكدا أنّ القرار جاء نتيجة لرد فعل "كوسة " في الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، وأوضح: "صدر عن كوسة ردّ فعل نأسف له، علينا أن نعرف أنّ لجنة تعيين الحكام تبقى دائما تابعة للمكتب الفيدرالي، ولهذا اقترحت تنحية كوسة على المكتب الفيدرالي".

وكان الاتحاد أقال "كوسة" 48 ساعة بعد تصريحات ساخنة أطلقها "كوسة" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة.