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لا خلافات بين زطشي وقرباج

نشر يوم 2017/07/08 505 0 يونس رزيق لا خلافات بين زطشي وقرباج
نفى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم "خير الدين زطشي"، السبت، وجود أية خلافات مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم "محفوظ قرباج"، داعيا كل الشخصيات الكروية الجزائرية لتقديم يد المساعدة من أجل النهوض بالقطاع، وانقاذه من الأزمة التي يتخبط فيها حاليا.

في ندوة المتواصلة بسيدي موسى، قال الرجل الأول على رأس الكرة الجزائرية: "ليس لدينا مشكل في العمل مع أي شخص يمكنه تقديم الإضافة إلى الكرة الجزائرية، ومنهم محفوظ قرباج وغيره".

وأردف "زطشي" قائلا: "لدينا العديد من الكفاءات التي وظفناها منذ تولينا هذا المنصب على غرار "محمد ساعد، "محمد مشرارة" و"رابح ماجر".

ردّ فعل كوسة "مؤسف"

عاد رئيس الفاف إلى اقالة رئيس اللجنة المركزية للتحكيم "مسعود كوسة" قبل أيام، مؤكدا أنّ القرار جاء نتيجة لرد فعل "كوسة " في الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، وأوضح: "صدر عن كوسة ردّ فعل نأسف له، علينا أن نعرف أنّ لجنة تعيين الحكام تبقى دائما تابعة للمكتب الفيدرالي، ولهذا اقترحت تنحية كوسة على المكتب الفيدرالي".

وكان الاتحاد أقال "كوسة" 48 ساعة بعد تصريحات ساخنة أطلقها "كوسة" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة.

 

 

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