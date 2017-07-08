3 اجتماعات موسّعة لإنجاح الموسم الكروي القادم

في مؤتمره الصحفي المتواصل بسيدي موسى، وقال "زطشي" أنّه سيلتقي رؤساء الرابطات وأندية القسمين الأول والثاني لإنجاح الموسم الكروي المقبل، وتفادي اختلالات الموسم الأخير.

نثق في "أمالو" كثيرا

أكّد "زطشي" ثقته في الحكم الدولي السابق "مختار أمالو" الذي يشغل منصبا في المكتب الفيدرالي الحالي، والمكلف بتعيين الحكام مركزيا.

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته وسائل الإعلام بعد تصريحات المُقال "مسعود كوسة" وكشف الأخير عن رفض "آمالو" لعضوية زميله السابق "محمد بيشاري"، قال "زطشي": "أمالو يبقى دائما تحت مراقبة المكتب الفيدرالي، كما أؤكد أنّه سيتم محاسبة الطاقم المكلف بتعيين الحكام على كل الأفعال، ولا يوجد أي شخص محمي، ولن يتم التغاضي عن أخطاء أي شخص مهما كان منصبه".

نؤمن بـ "تيكانوين"

بشأن دواعي تعيين "فضيل تيكانوين" مديرا فنيا وطنيا، علّق "زطشي": "كان بامكاننا استقدام خبرات اجنبية، لكننا نؤمن بما نملكه محليا من خبرات وطنية على غرار تيكانوين، كما أننا سنقوم بدعم المديرية الفنية الوطنية بكفاءات محلية مستقبلا لكننا لا نريد التعجّل في اتخاذ مثل هذه القرارت الهامة".