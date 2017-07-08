زطشي يصر على إسقاط غليزان ويتوعدّ الخصوم

في لقاءه الصحفي المستمرّ بسيدي موسى، صرّح "زطشي": "قرار خصم النقاط اتخذه المكتب السابق بسبب عدم تسديد السريع حينذاك لديونه العالقة، ونعترف أنّ غليزان واجه صعوبات بسبب هذا القرار، لكننا لسنا هنا لارضاء الأشخاص، فمن له حق عليه أخذه بالقانون".

وتابع رئيس الفاف: "لا يجب تضخيم الأمورعند سقوط أي فريق، وعلينا تقبل الأمور، وهذا ليس مبررا أقدّمه بخصوص قضية غيليزان، ففي حال فوزهم بالقضية المطروحة على المحكمة الدولية (التاس) سنقوم بطرح القضية من جديد على المكتب الفيدرالي للخروج بقرار نهائي".

وهدّد "زطشي" بالضرب بيد من حديد ضد كل من يلقي إتهامات دون وجود أية دلائل قانونية، انطلاقا من الموسم الكروي الجديد، موضحا: "نحن هنا لمعالجة جميع المشاكل التي تزامنت مع تعييننا على رأس الفاف، لكننا عازمون على اتخاذ اجراءات قانونية ضدّ كل من يلقي اتهامات دون اثباتات".

لا نملك أي قانون يفرض علينا تسقيف الأجور

اعترف "زطشي" بصعوبة مهمّة تسقيف أجور اللاعبين التي شهدت ارتفاعا محسوسا في المواسم الكروية الأخيرة، وخاطب رئيس الفاف الصحفيين بتشديده: "أنا لا أعترف بتسقيف الأجور، ولا نملك أي قانون يفرض هذا الأمر على الأندية، لكن في الوقت نفسه، ستكون هناك رقابة مدققة من طرف الفاف عن طريق الهيئة المعنية بمراقبة التسيير المالي للنوادي، لتفادي مختلف المشاكل التي تطرح حاليا بين الأندية واللاعبين".

وانتهتى "زطشي": "في ظل مخالفة أي فريق للقوانين المالية المعمول بها، سيتّم اتخاذ اجراءات عقابية ضدّ هذه النوادي".